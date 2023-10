Il maltempo travolge Parma | trovato il cadavere della donna dispersa | crollati due ponti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - Il corpo di unaè stato recuperato questa mattina a, nel laghetto del parco Ducale, nel cuorecittà flagellata dal. Ad accorgersi delè stato un passante. La vittima avrebbe 56 anni: al vaglio ci sono varie piste tra cui quella di un malore. Nel Parmense è crollato prima il ponte di Ozzanello, sul torrente Sporzana, utile a collegare i territori di Fornovo di Taro e Terenzo, poi un ponte nella frazione di Marzolara, nel Comune di Calestano. A cedere, nel primo caso, è stato un pilone dell'infrastruttura sovrastata dalla piena dell'acqua. Il fiume, che confluisce nel Taro, è straripato in vari punti tra cui le località di Pianelli e nella pianura di Respiccio. Il traffico veicolare è stato interrotto in vari altri puntistatale ...

Ilsta provocando disagi anche sull'Appennino piacentino: le piogge copiose delle ultime ore hanno portato a un rapido innalzamento dei livelli dei torrenti. Tra questi, il Nure ha ...

Il maltempo travolge Parma: trovato il cadavere della donna ... AGI - Agenzia Italia

Maltempo in Costa Azzurra: la piena del fiume travolge l’autobus Corriere TV

Gravi disagi a Parma per l'allerta maltempo che sta coinvolgendo tutto il centro e nord Italia: un ponte crollato e un disperso in provincia.Allagamenti in viale Gambaro ad Albaro e soprattutto al Garlenda campo pratica di golf dove l'acqua alta ha praticamente travolto il prato su cui si gioca: impianto chiuso nella mattinata. Intervento ...