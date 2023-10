Il maltempo travolge Parma | crollati due ponti | si cerca ancora un disperso

Leggi su agi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - Èdispersa una persona che ieri è stata vista aggrappata a un tronco del torrente Lache attraversa l'omonima città emiliana. Testimoni hanno raccontato di aver notato qualcuno in difficoltà all'altezza del ponte Nord che poi sarebbe stato trascinato via dalla corrente. Il fiume,oggi, è in piena. Nel Parmense è crollato prima il ponte di Ozzanello, sul torrente Sporzana, utile a collegare i territori di Fornovo di Taro e Terenzo, poi un ponte nella frazione di Marzolara, nel Comune di Calestano. A cedere, nel primo caso, è stato un pilone dell'infrastruttura sovrastata dalla piena dell'acqua. Il fiume, che confluisce nel Taro, è straripato in vari punti tra cui le località di Pianelli e nella pianura di Respiccio. Il traffico veicolare è stato interrotto in vari altri punti della statale della Cisa. Il ...