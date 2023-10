Il Free Jazz raccontato nel nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina | «FREE JAZZ | Dischi | Anarchia & Libertà» Intervista di Guido Michelone all’autore

(Di lunedì 30 ottobre 2023) // di// È da poco uscito ildel nostro illustre collega, un poderoso che in 384 fitte pagine sviscera un argomento per molti ancora ostico o persino ostile: il. Ma la tenacia con cui l’Autore porta avanti le proprie giuste idee non può non incuriosire o addirittura convincere i più refrattariofili non solo della bontà di quest’opera saggistica ma anche dell’oggettivo valore artistico di un capitolo fondamentale nella storia della comunità e della musica africano-americana, come egli stesso spiega in quest’inedito dialogo tra due sostenitori deldi Ornette Coleman, Archie Shepp, Albert Ayler, ...

... si tratta di un inedito e imperdibile incontro tra Reijseger, geniale esploratore di generi musicali e forme artistiche disparate (dalla classica all'improvvisazione libera, dalall'...

Morta Carla Bley, la regina del free jazz la Repubblica

Morta Carla Bley, pianista jazz e compositrice di 87 anni La Gazzetta dello Sport

Find out who will play and who is out in today’s injury report for the Denver Nuggets vs. Utah Jazz game on October 30.Utah Jazz (1-2, 11th in the Western Conference) vs. Denver Nuggets (3-0, first in the Western Conference) Denver; Monday, 9 p.m. EDT FANDUEL SPORTSBOOK NBA LINE: Nuggets -7.5; over/under is 230.5 ...