Il Dipartimento di Stato Usa punta diritto sull’asse fra Hamas e Turchia Congelati i beni di due donne della finanza e di alcune ong

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si chiamano Arwa Mangoush e Gulsah Yigidoglu e sono le dueal topturca entrate nel mirino deldiUsa che ha congelato tutti i loroaccusandole di essere sponsor finanziarie del terrorismo palestinese e in particolare del gruppo di. La prima pure vivendo a Istanbul è di origine saudita, mentre la seconda è turca anche di nascita. E sono state colpite dalle misure antiterrorismo americano insieme ad Alaeddin Senguler, che insieme a loro è grande azionista del fondo immobiliare turco Trend GYO. Chi c’è dietro i finanziamenti adSecondo le accuse degli Usa che venerdì scorso hanno inserito i tre in una lunga lista di persone fisiche, ong e società finanziatrici dii cui ...

Lo ha detto il portavoce deldiUsa, Matthew Miller. Ore 19.37 - Volantini su Gaza: 'Lasciate il governatorato, è campo di battaglia' Nuovi volantini, scritti in arabo, sono stati ...

Il Dipartimento di Stato Usa punta diritto sull'asse fra Hamas e ... Open

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riconosce 46 isti... ESGDATA

Allerta rossa, martedì 31 ottobre, per rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione in sei regioni del Nord.Allerta rossa, martedì 31 ottobre, per rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione in sei regioni del Nord. Allerta gialla in 11 regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, ...