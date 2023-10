Il delicato gioco di ruoli alla base della cultura giapponese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tornare in Giappone dopo dieci anni è un po’ come esserci per la prima volta. Significa viverlo con occhi sicuramente più consapevoli, una capacità di comprensione e sensibilità maggiori e uno stupore che vi auguro possa essere sempre crescente e mai calante. Arrivando a Tokyo si viene letteralmente sopraffatti dfunzionalità, dall’ordine e dall’efficienza. Una comunità che lavora con un senso civico impeccabile, istruita sin dai primi anni dell’asilo escuola materna a rispettare un codice di regole ben precise, che questi bambini porteranno con sé una volta ragazzi e poi adulti. Tokyo è una megalopoli di quasi quindici milioni di abitanti (che considerando l’area extra urbana sfiorano i quaranta), in cui tutto funziona senza intoppi e apparentemente senza sbavature. La dedizione al lavoro e il rispetto per qualunque tipologia di mestiere, ...