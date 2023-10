Il Costo degli Stivali Pitonati di Chiara Ferragni | un Accessorio Indispensabile per la Stagione

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Durante un soggiorno in un hotel di lusso che si affaccia sull’Arno e una serata trascorsa tra amici e familiari,e i suoi bambini, Leone e Vittoria, hanno goduto di un magnifico fine settimana a Firenze. Per una delle serate in Toscana, l’imprenditrice di successo ha sapientemente abbinato un capo economico a uno di alta moda. Il Look di: Prezzi e Dettagli Nelle raffinate sale dell’hotel super lusso fiorentino,ha immortalato e condiviso il suo outfit scelto per godersi la serata. Adatto allaautunnale, il suo ensemble comprendeva un vestito midi in maglia nude, color carnenude, , con scollo tondo e uno spacco seducente, accostato a un paio disotto il ginocchio, con tacco e punta ...