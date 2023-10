Il conflitto in Medio Oriente | Crosetto | La guerra sarà lunga | Israele andrà avanti

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Gli europei non si illudano, lapurtropposta facendo quello che ha detto da giorni di voler fare. Andranno». Così in una intervista alla Stampa il ministro della Difesa Guido. «Certo - aggiunge -non è Hamas. La reazione, per quanto dura, è la reazione di uno Stato democratico e di diritto che vuole colpire i terroristi di Hamas, non la...