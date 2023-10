Il commento di Confai Bergamo sui provvedimenti del Ministero per anticipo aiuti Pac

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “L’ormai consolidata immissione di liquidità sotto forma di anticipi dei pagamenti della Politica agricola Comune rappresenta una forma di sostegno indispensabile per attenuare, almeno in una certa misura, gli effetti di una crisi strisciante che da anni colpisce le imprese agricole professionali”: è quanto afferma il presidente diLombardia, Leonardo Bolis, commentando la recente comunicazione deldell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa l’avvio delle procedure di pagamento degli anticipi PAC per l’anno 2023 per un valore complessivo a livello nazionale di circa 2,4 miliardi di euro. Le imprese agricole aventi diritto sono stimate in circa 1.500 in provincia die poco più di 14.000 in Lombardia. “Il modello ...