“Il City gioca con lo United” – Roy Keane critica i Red Devils dopo la sconfitta nel derby di Manchester

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: La leggenda delRoyha definito il suo ex club “imbarazzante”laper 3-0 nelcontro ildomenica, dicendo che i campioni “stanno solondo” con i Redora. Erling Haaland ha segnato due gol e Phil Foden ha segnato l’altro mentre i campioni della Premier League hanno ottenuto una grande vittoria contro i loro rivali cittadini in una gara a senso unico all’Old Trafford. La squadra di Pep Guardiola ha dominato praticamente per tutta la partita e i tifosi dellose ne sono andati in massa prima del fischio finale della quintastagionale della loro squadra in Premier ...