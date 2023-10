Il Cinema Centrale avrà un ruolo determinante per la Cultura a Udine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Sindaco Alberto Felice De Toni e l’Assessore allae Istruzione Federico Pirone hanno partecipato questo pomeriggio al sopralluogo alinsieme al Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga e al vicepresidente della Regione e Assessore allaMario Anzil, oltre che ai vertici di IUSA, la società proprietaria dell’immobile e il presidente del CAV Francesco Pitassio. In collegamento da Tokyo era presente il responsabile del CEC Thomas Bertacche. Il Comune si era già reso protagonista di una interlocuzione, negli scorsi mesi, tra la Regione, il CEC, l’Agis e la IUSA, la società che è proprietaria dell’immobile, per scongiurare la chiusura. Il confronto tra tutte le parti era andato a buon fine, raggiungendo un accordo per il prosieguo del rapporto con il CEC, evitando l’ennesima ...

... il carico di mais finisce sulla strada: disagi al traffico Il porticato di casa diventa un cimitero, la bizzarra decorazione per Halloween Salvo ildi Udine, sarà acquistato e ...

È ufficiale: il Cinema Centrale riaprirà e sarà della città di Udine UdineToday

Salvo il Cinema Centrale di Udine, sarà acquistato e ristrutturato Friuli Oggi

Saranno 8 i lungometraggi in concorso alla XXVII edizione del Tertio Millennio Film Fest, dal 14 al 18 novembre al Cinema Nuovo Olimpia di Roma (Via in Lucina, 16): “L’armonia delle differenze” è il ...Anzil, 2mln per il presidio culturale Udine, 30 ott - "Abbiamo allocato le risorse per salvare il cinema Centrale, un'operazione che non rappresenta solo un'occasione di valorizzazione di un luogo ...