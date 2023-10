Il Camorrista | Tornatore | “Ecco perché la serie non andò mai in onda”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il regista Giuseppeha presentato alla Festa del cinema di Roma ‘Il– La’, rivelando anche i motivi per cui era stata messa nel cassetto:il trailer con scene inedite. Presentata alla Festa del cinema di Roma Il– Ladi Giuseppe, girata nel 1985 contestualmente all’omonimo film

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per www.repubblica.it il- serie tv di giuseppe'Non si può dire che il film o la serie siano un insulto alle vittime della camorra. Non lo riconosco e non lo ...

VIDEO | Giuseppe Tornatore: «Ben Gazzara, Il Camorrista e la sfida seriale» – The HotCorn The Hot Corn Italy

Il Camorrista - La Serie, Giuseppe Tornatore presenta la serie mai andata in onda Movieplayer

ROMA – Negli anni ’50 Don Saverio, un boss della camorra di Ottaviano, fa visita ad alcuni contadini e chiede di portare con sé il loro ragazzino. I due vanno ad una fiera di paese, dove Don Saverio f ...La polemica sulla fiction di Tornatore su Cutolo riproposta dopo 38 anni al festival del cinema di Roma e Claudio Salvia è una polemica che non mi sorprende e che ripropone un vecchio e doloroso dilem ...