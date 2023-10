Il 31 ottobre a Roma la Giornata nazionale “Giovani e Memoria”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023)(ITALPRESS) – Il 312023 dalle ore 10:00 alle ore 16:30 si svolge presso il Foro Italico di, Accademia della Scherma, la seconda edizione della”.L'edizione 2023 di questa, promossa dal Ministro per lo Sport e i, Andrea Abodi, organizzata dalla Struttura di Missione anniversari nazionali, in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Gioventù, è dedicata al 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.Oltre ad una platea di circa 250 studenti e, sono presenti per celebrare la centralità della Costituzione Italiana esponenti del Governo, tra cui il Ministro per lo Sport eAndrea Abodi, il ...