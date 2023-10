Ibrahimovic al Milan | i tifosi invocano il suo ritorno

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Qualcosa si è rotto? Ilesce fortemente ferito dal tour de force avuto in settimana (tre partite con Juventus, PSG e Napoli), con due sconfitte e un pareggio messi a referto. E i, adesso, iniziano a preoccuparsi e criticare Stefano Pioli. La maggioranza dei sostenitori rossoneri chiama a gran voce ildi Zlatanall’interno della squadra. Non è un segreto che lo svedese si sia incontrato con Cardinale nelle scorse settimane per discutere di un suo possibile nuovo ruolo all’interno della società. C’è qualcosa che non va più neldi Stefano Pioli, come titola Footmercato, noto portale francese. Ildi Zlatan, con un ruolo vicino al gruppo squadra, potrebbe aiutare a ristabilire l’ordine nello spogliatoio e ritrovare ...