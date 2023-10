I test casalinghi sulle batterie elettriche

Leggi su butac

(Di lunedì 30 ottobre 2023) C’è un video che sta circolando in rete, lo si trova in svariate pagine social, a noi l’avete segnalato su una pagina che si chiama RESET Un’impresa per l’Italia, pagina così seria che il sito internet a essa collegato viene bloccato da tutti i browser che abbiamo provato. La pagina fa un redirect su altro sito (oopatet . com) che risulta collegato a truffe informatiche varie. Ma questo non ci interessa, a noi interessa il video, che ho ricaricato qui sotto per evitare svanisca a seguito di rimozioni varie. Su RESET il video al momento in cui scriviamo è stato visualizzato da oltre 300mila spettatori, per fortuna alcuni si rendono conto della stupidità del contenuto. Ma sono in tanti a commentarlo credendo senza porsi dubbio che le cose siano esattamente come mostrate, ovvero che la batteria di un auto si comporterebbe, in caso d’incidente, come quella nel video. Per questo crediamo ...