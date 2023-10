“I segni vitali della Terra in preoccupante peggioramento” | il rapporto controfirmato da 15 000 scienziati

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In un anno segnato da incendi, inondazioni catastrofiche ed eventi meteorologici devastanti, un team internazionale diha aggiornato il suodel 2019 intitolato World Scientists Warning of a Climate Emergency, sullo stato di saluteche nel tempo è stato sottoscritto da oltre 15.000in rappresentanza di 163 paesi e che già allora suonava l’allarme sullo stato di salute del nostro pianeta. Secondo il team, a maggior ragione oggi “la vita sul pianetaè sotto assedio” e “ci troviamo in un territorio inesplorato” con enormi rischi da affrontare. Pubblicato sulla rivista BioScience (Oxford) , l’articolo di aggiornamento – firmato da William Ripple, professore presso l’Oregon State University (OSU) College of Forestry, e dall’ex ricercatore ...

Non a caso, è stato portato a termine lo sviluppo di un software per il monitoraggio deiprincipali senza necessità di contatto con la pelle. Decisivi in questi termini sono alcuni ...

“I segni vitali della Terra in preoccupante peggioramento”, il rapporto controfirmato da 15 Il Fatto Quotidiano

Terra, 20 segni vitali su 35 sono già a livelli estremi - MetroNews Metro

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il San Miniato vince 3-1 contro il Manciano e si avvicina al podio del campionato di Prima categoria Girone E. Decisivi Conforti, Vitali e Guerrera, mentre Ballerini segna per il Manciano.