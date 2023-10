I pronostici di lunedì 30 ottobre | Serie A | Liga | Super Lig | Eliteserien

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Idi30: in campoA e, si gioca anche laLig turca e l’Eliten norvegese. La decima giornata diA si chiude questocon altri due posticipi in programma. Alle 18:30 l’Empoli dopo la sorprendente vittoria di Firenze cerca continuità in casa contro l’Atalanta sciupona in Europa League: gol in arrivo al Castellani e anche all’Olimpico per Lazio-Fiorentina. Sarri (LaPresse) – IlVeggente.itNellail Villarreal, una delle delusioni di questo avvio di stagione, proverà a risollevarsi in casa del Granada: la vittoria è alla portata.altre partite Tre punti alla portata in Eliten per il Bodo Glimt ...