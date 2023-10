I Muort Nuost | stasera l’evento all’Istituto Vittorio de Sica di Volla

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Isarà una festa a tema con musiche, buon cibo e tanto divertimento con cui si rispolvererà la storia dell’Halloween napoletano «I». Si chiama cosìche si terrà questa sera presso la sala docenti dell’Istituto comprensivodedidiretto dalla Professoressa Maria Rosaria Stanziano. Una festa a tema con musiche ed accompagnamento sax in cui si racconteranno aneddoti sulla vita di Nostradamus. I partecipanti avranno un outfit “horror” e sarà premiato il travestimento più originale. Alunni, docenti e genitori parteciperanno alla serata in costume con mu, buon cibo e divertimento assicurato. «In questi giorni non si fa altro che parlare di Halloween, i bambini piccoli e via ...