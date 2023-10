I genitori del ragazzino premiato per il costume da nazista a scuola | «Ci scusiamo | il messaggio è stato frainteso»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Arrivano le scuse deideldi 12 anni che si è vestito daalla festa di Halloween di unaprivata a Padova. «Ci dispiace moltissimo per l’accaduto, soprattutto per lo spirito con cui nostro figlio ha indossato quelche, per circostanze che esulano dalla nostra volontà, non avevamo avuto modo di esaminare con la dovuta attenzione prima della festa. Di questo ci», scrivono in una lettera aperta inviata a Il Gazzettino, che in mattinata dovrebbe arrivare anche all’istituto. La vicenda ha provocato numerose polemiche nei giorni scorsi, dopo essere stata denunciata dalle comunità ebraiche di Venezia e Padova in una missiva destinata al preside dell’istituto Eisp, Scott Suttonwood, al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, al ...