I fiancheggiatori di Hamas da tastiera e da social

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sono migliaia i commenti sui, X, facebook, TikTok favorevoli alla causa palestinese e dispesso arricchiti di odio ed antisemitismo. Un mondo nascosto che sembra aver trovato una sua via d'uscita con la guerra in corso in Medio Oriente e che anche in Italia ha un seguito che era difficilmente prevedibile. Ne parliamo con Carmine Gazzanni che per Panorama segue la vicenda assieme a Stefano Piazza