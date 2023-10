I Ferragnez si travestono da Super Mario per Halloween | lo scatto è tenerissimo

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La-mania colpisce anche l’Italia e i, come ogni anno, ci hanno mostrato il loro travestimento. I costumi della famiglia non hanno nulla da invidiare a quelli delle star hollywoodiane. Chiara Ferragni e Federico hanno scelto infatti i personaggi del videogioco: sappiamo quanto si diverte il cantate a scovare look stravaganti su internet, molto spesso comprandoli all’insaputa della moglie. Nelloche li vede sorridenti c’è anche Paloma, la nuova cagnolina a cui i bambini sono già molto ...