I due insegnanti di ballo non se le mandano a dire sull’esibizione di Nicholas e la speaker di Radio Italia torna «a casa dopo 18 anni»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ritorni e scontri: non sono mancate le emozioni nella sesta puntata di Amici 2023 andata in onda domenica 29 ottobre. Tra gliabbiamo assistito al ritorno di Manola Moslehi, ex allieva della scuola di Maria De Filippi e oggidi. E, sempre tra gli, non è passata inosservata la lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano che hanno discusso per l’esibizione dell’allievo. “Amici” di ...