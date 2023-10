I due gol del Milan spiegano i pessimi numeri difensivi del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si diceva, dopo la partita con l’Union Berlino, che ogni commento sarebbe stato superfluo rispetto al fatto, l’unico che contava, che si era vinto, fuori casa, un match quasi decisivo per compiere un balzo avanti importante al fine di assicurarsi almeno il secondo posto. Con approccio “risultatista”, insomma. Bene, identico e simmetrico approccio alla partita di ieri dovrebbe portare a due considerazioni, assorbenti di ogni altra valutazione: i) ilnon vince uno scontro diretto nemmeno se glielo regalano; ii) dopo appena due mesi di campionato, ilè a 7 punti dalla prima, ciò che equivale a dire (se, come 9 volte su 10 accade, chi parte come è partita l’Inter quest’anno risulta poi imprendibile) che al massimo si può lottare per un posto per la Champions. Insomma, campionato già finito ad appena due mesi dal suo inizio, e per di più con ...