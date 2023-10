I cambi e i nervi tesi | il Milan rischia di farsi male da solo

di Stefano Pioli fanno discutere dopo il 2 - 2 del Milan a Napoli. Dal Maradona il commento di Luigi ...

Giroud e Leao, nervi tesi per il cambio. Rafa a Pioli: "Perché" La Gazzetta dello Sport

Giroud e Leao, nervosismo Milan: le reazioni al momento del cambio Tuttosport

Il francese e il portoghese non hanno gradito la scelta di Pioli, che sul 2-2 contro il Napoli li ha sostituiti all'80' per inserire Jovic e Okafor ...Milan bollente: gesto di stizza del francese che va a sedersi in disparte, il portoghese chiede subito spiegazioni al tecnico ...