I bastardi di Pizzofalcone 4 | quanto dura | streaming e stagione 5

Leggi su latuafonte

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Su Rai 1, nella prima serata di lunedì, va in onda Idi4 con Alessandro Gassman nel ruolo di protagonista. La quartaè iniziata lunedì 23 ottobre, alle ore 21.20 sulla prima rete della TV di Stato e sembra non avere rivali. Infatti, i dati degli ascolti televisivi segnalano la sua vittoria e di sicuro sarà così anche con la messa in onda dei prossimi episodi. La serie TV si basa sull’omonima saga di romanzi di Maurizio De Giovanni. Questa quartariprende da dove si è concluso il terzo capitolo. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi e sulla possibilità di avere una quinta. Idi4: numero puntate, quando ultimo episodio Leggi anche: Corpo Libero serie: episodi ...