I Bastardi di Pizzofalcone 4 | anticipazioni seconda puntata | trama episodio 30 ottobre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tornano in prima serata su Rai 1 le indagini del commissariato di, appuntamento ogni lunedì sera con la fiction che vede protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Ma cosa accadrà in questa nuova imperdibile quarta stagione? L’ispettore Lojacono legato e insanguinato. Così si era chiusa la terza stagione della serie “Idi” – coprodotta da Rai Fiction e Clemart srl e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi – che è tornata adesso con quattro nuovi episodi in onda da lunedì 23in prima serata su Rai 1. Adesso però, dopo aver visto lad’esordio, è già tempo di capire cosa accadrà tra sette giorni: scopriamo insieme tutte ledella. I ...