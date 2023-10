Himorta | la cosplayer più seguita d’Europa al Lucca Comics & Games

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023), influencer donna piùnel mondo del cosplay, sarà una delle grandi protagoniste a2023. Lacon oltre 1 milione di follower su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social sarà, infatti, special guest star al Gaming Village ‘Let’s be Toghether’ di Mediaworld . All’anagrafe Antonella Arpa,parteciperà attivamente all’evento come presentatrice e mattatrice dell’ampio spazio creato dal fumettista Giovanni Timpano. Il Gaming Village è un luogo in cui videogiochi, tornei, eventi cosplay e arte si fonderanno in un’unica esperienza dedicata al divertimento e alla condivisione. Foto da Ufficio Stampaparteciperà a show ...