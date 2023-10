Heidi Klum nuda alla vigilia di Halloween | dolcetto o scherzetto?

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Instagram/@Manca sempre menonotte die tutti si chiedono quale spaventoso trucco sfoggerà quest’anno. Dal 2000, infatti, la modella, 50 anni, è considerata la regina della notte di Ognissanti grazie ai suoi costumi e ai make up tutt’altro che ordinari. Intervistata da People, la celebre top model ha, infatti, affermato: «Cerco sempre di trovare travestimenti che gli altri non indosserebbero mai! La maggior parte delle persone sceglie costumi da infermieri o agenti di polizia, io invece sono semprericerca di qualcosa mai visto prima». L’anno scorso, per esempio,si era mascherata da verme gigante!aspettando ...

ci insegna come travestirci per il party di Halloween 2023: i costumi sfoggiati dalla supermodella nel corso degli anni Non sapete come travestirvi per la festa di Halloween 2023...

Perché Heidi Klum è la regina di Halloween: le foto dei suoi incredibili travestimenti Vanity Fair Italia

Heidi Klum, la foto nuda aspettando Halloween: «Vai alla grande o vai a casa» ilmattino.it

Manca sempre meno alla notte di Halloween e tutti si chiedono quale spaventoso trucco sfoggerà quest’anno Heidi Klum. Dal 2000, infatti, la modella, 50 anni, è considerata la regina della notte di ...La showgirl Elisabetta Gregoraci indigna milioni di followers con una sola foto: spunta l'oltraggio spudorato sui social.