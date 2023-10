Halloween e le sue origini nelle tradizioni Romane e Celtiche di Lemuria e in Samain

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La festa di, come la festeggiamo noi oggi, è di tipico ‘sapore’ americano ma per quanto recente ci possa sembrare, ha radici antichissime ed è giunta fino a noi trasformandosi continuamente. Gli albori di questa celebrazione vanno ricercati nella tradizione di Samahin, si pronuncia sow-in, che deriva dal gaelico samhuinn simile all’inglese summer end, nasce nel mondo celtico ed è antecedente al 4000 a.C., e coincide con il Capodanno celtico, la fine dell’anno e l’inizio dell’inverno. I pastori riportano le greggi alle stalle e si preparano per l’inverno: la raccolta è terminata e ci si chiude in casa per affrontare il lungo inverno. La natura muore e anche le persone devono stare al chiuso per sopravvivere all’inverno e pregare le divinità affinché li proteggessero fino all’arrivo della primavera. L’importanza che la popolazione celta attribuiva a Samhain ...