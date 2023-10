Halloween con vento e piogge | ecco dove colpirà il vortice | le previsioni meteo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Maltempo protagonista dello scenariosul nostro Paese da oggi e per i prossimi giorni con ildi. Secondo le, dopo una lunghissima parentesi calda e asciutta, adesso l’autunno vuole davvero fare sul serio. La cosiddetta “porta atlantica” è dunque spalancata e le perturbazioni riescono così a raggiungere l’Italia con una certa facilità. Nei prossimi giorni dovremo ancora fare i conti dunque con un maltempo potenzialmente davvero intenso. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, comunica che nella giornata odierna una prima forte perturbazione di origine atlantica investirà in pieno le nostre regioni centro settentrionali. Proprio a causa della rapidità con cui avverrà l’irruzione e della tanta energia in gioco (mari ancora ...