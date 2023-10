Gussoni IlMeteo it | “Italia spaccata in due Nuova ondata di maltempo in arrivo”

Leggi su notizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Mattia, meteorologo de.it, in esclusiva ai nostri microfoni: “La prima parte di novembre sarà decisamente piovosa”. Sembra unadivisa in due per quanto riguarda il meteo. Al Nord nelle ultime ore è arrivata unadimentre al Sud le temperature continuano ad essere estive. La nostra redazione ha contattato Mattia, meteorologo de.it, per fare il punto della situazione e capire cosa aspettarci nei primi giorni di novembre.divisa in due dal punto di vista meteorologico – Notizie.com – © AnsaMattia, le temperature continuano ad essere alte anche se la pioggia non manca. “Abbiamo una sorta diin Sud. ...