Guidonia | sera di follia | cosa è successo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una ridda di pugni, calci, e qualche lama in tasca pronta all’uso per un insulto ad un minorenne. Sabatoda terrore nel cuore diMontecelio, Roma, dove tra la piazza del Comune e via Maddalena sono scoppiate due risse. Alta tensione per i residenti del centro: sirene, volanti, e ambulanze. Alla fine il bilancio della doppia rissa è di nove feriti, 6 arrestati, sette denunciati, un bastone e un coltello sequestrati e il intervento massiccio di personale di soccorso e forze dell’ordine. In pochi minuti quattro volanti anche da Fidene e San Basilio, insieme ai carabinieri di Tivoli. Il primo allarme poco dopo le 23: dalle parti di piazzetta II Giugno stavano duellando sei cittadini romeni. Motivo: una macchina data in prestito e tornata indietro con qualche ammaccatura. Tre uomini di 49, 42 e 22 anni feriti con prognosi dai 7 ai 15 giorni, e ...