Guidava da 34 anni con la patente | l' aveva presa nel 1979 e mai rinnovata

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una donna di 60è stata fermata dalla polizia vicino ad Acqui Terme e si è scoperto cheda 34senza aver mai rinnovato laottenuta nel. Lo riferisce Repubblica. Inizialmente ha tentato di giustificarsi dicendo di aver lasciato laa casa, ma poi ha ammesso di non averla mai, specificando di guidare solo per brevi tragitti in momenti di scarso traffico....