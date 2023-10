Guerra | ultime notizie Netanyahu | «Siamo entrati nella terza fase della guerra» Esercito israeliano libera soldatessa catturata il 7 ottobre

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Appello accorato adi 3 donne tenute in ostaggio a Gaza. Il premier: «con voi contro Hamas-Isis». Il premier Benyaminterrà questa sera nel ministerodifesa a Tel Aviv una conferenza stampa con i giornalisti stranieri. Intanto in Ucraina 7 civili sono rimasti feriti in un attacco russo contro un bus navettacittà di Kherson. Salman Rushdie testimonierà al processo il prossimo 8 gennaio contro l’uomo che lo accoltellò l’anno scorso durante una conferenza a New York.