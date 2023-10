Guerra | ultime notizie Netanyahu | «C’è un tempo per la pace | ora è tempo di guerra» Putin | «La Pax americana non esiste più»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Appello accorato adi 3 donne tenute in ostaggio a Gaza. Il premier: «Siamo con voi contro Hamas-Isis». Il premier Benyaminterrà questa sera nel ministero della difesa a Tel Aviv una conferenza stampa con i giornalisti stranieri. Intanto in Ucraina 7 civili sono rimasti feriti in un attacco russo contro un bus navetta nella città di Kherson. Salman Rushdie testimonierà al processo il prossimo 8 gennaio contro l’uomo che lo accoltellò l’anno scorso durante una conferenza a New York.

ROMA. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e… Leggi ...In un certo senso, questa può essere inquadrata come un'operazione di contro-guerriglia, non di guerra tra due Stati”. L’esercito israeliano affermato di aver colpito più di 600 obiettivi a Gaza negli ...