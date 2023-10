Guerra Israele-Hamas | più di 8 000 vittime palestinesi Vicepresidente Usa | “Non invieremo truppe di combattimento in Israele o a Gaza” Cisgiordania | raid israeliano a Jenin | 3 palestinesi morti | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023), le ultime notizie inI bombardamenti della Striscia dientrano nel 24esimo giorno. Ieri Joe Biden ha parlato al telefono con Benjamin Netanyahu per la prima volta da venerdì scorso, quando le forze israeliane hanno allargato le operazioni di terra nella Striscia. Il presidente statunitense ha rinnovato l’invito a garantire la protezione dei civili, ribadendo il diritto dia difendersi. Sempre nella giornata di ieri, Netanyahu si è scusato per una precedente dichiarazione in cui sembrava addossare la colpa ai servizi di sicurezza e all’esercito per non essere riusciti a prevenire l’attacco terroristico didel 7 ottobre, in cui hanno perso la vita più di 1.400 israeliani: “Mi sbagliavo”. ...