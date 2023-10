Guerra in Medio Oriente | Israele aumenta le operazioni nella striscia di Gaza Tajani | Nella zona rossa 14 italiani | tra cui donne in gravidanza Stasera parla Netanyahu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le truppe israeliane continuano adre leall’interno delladi. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui durante la notte «sono stati uccise dozzine di terroristi che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati». In uno scontro - ha aggiunto - un velivolo, indirizzato dalle truppe di terra ha colpito un luogo di addestramento...

Perché Netanyahu non ha voluto ricevere Zelensky Per Mickhelidze è chiaro: 'Io non mi occupo diOriente, ma rispetto allain Ucraina Israele è stato neutrale. Netanyahu ha voluto ...

Guerra in Medio Oriente, assalto alle scorte di cibo a Gaza, scontri Israele-Hamas - Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Guerra in Medio Oriente: le ultime notizie TGLA7

"Davvero la Schlein ha tramutato il Pd in questo e crede, come la Rossa, che si tratti di terrorismo dello Stato di Israele".Due drammatici teatri di guerra. Da una parte la guerra in Ucraina, dall'altra quella in Medio Oriente. Quanto il conflitto scoppiato con la Russia è stato dimenticato Questa è la domanda che ha dato ...