Grecia | Beatrice | Massimiliano | Giuseppe e Valentina | chi sarà eliminato? I sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello ed è tempo di vedere cosa dicono isulla nuova eliminazione. Chiil gieffino a dover abbandonare definitivamente la casa? In nomination sono finitiColmenares,Modini,Luzzi,Garibaldi eVarrese. Come sempre il televoto è in positivo (i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”) e su una cosa sono d’accordo tutti iche si trovano sul web: la preferita del pubblico ancora una volta dovrebbe essereLuzzi. L’uscita invece dovrebbe riguardare uno traGaribaldi eModini, mentre sarebbero salviVarrese e ...