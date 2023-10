Grande Fratello | Grecia rivede suo figlio dopo quattro anni | la toccante sorpresa

Non tutti i telespettatori lo sanno, ma al2023 Massimiliano Varrese , nei giorni scorsi, ha annunciato di voler mettere in atto un piano per smascherare Beatrice Luzzi . Nel corso della diretta della 15esima puntata del ...

Grande Fratello, panico nella casa: «È successo una cosa grossa, c'entra Heidi Baci» leggo.it

Grecia Colmenares supera anche la nomination di stasera al Grande Fratello e per lei è in arrivo una grande sorpresa: stasera in tv incontrerà il figlio dopo 4 anni che non lo ...Ecco cosa è successo! Questa sera al Grande Fratello al centro della puntata c'è stato l'allontanamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, commentato dagl inquilini della casa di Canale5. Il ...