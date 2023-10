Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi | “Sento la sua mancanza” La velenosa reazione di Anita Olivieri e Rosy Chin

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 ottobre 2023)sta facendo un passo indietro per riappacificarsi con? Dopo gli ultimi avvenimenti, scontri e nomination, i due sembrano arrivati ad un punto di non incontro. Sebbene il bidello abbia provato a chiedere scusa per le sue azioni e parole brutali all’attrice, quest’ultima è sempre più convinta di porre fine al loro rapporto. Massimiliano Varrese, che ormai sembra aver fatto la pace con la collega, ieri si è ritrovato a parlare conprovando a dargli qualche consiglio circa il rapporto con: Come stai? Con Bea ci parli o no? Zero? Ieri ti veniva a cercare però. Lei oggi non sta benissimo, io piano piano sto cercando di entrarci in sintonia perché comunque mi piacerebbe conoscerla perché io non l’ho mai conosciuta realmente. Al di là di ...