Grande Fratello | Garibaldi Ci Riprova Con Beatrice… Ma Finisce Male!

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In attesa dei risultati del televoto alGiuseppegioca le sue ultime carte con Beatrice Luzzi. Il risultato però non è quello sperato. Ecco cosa sta succedendo nella casa del! #gf ##beatriceluzzi #giuseppeDopo giorni di tensioni ed attacchi lanciati al cuore del2023, Giuseppesembra aver cambiato strategia. Se precedentemente era diventato il protagonista di una serie di frecciate contro Beatrice Luzzi, ora il gieffino calabrese sembra voler colmare il gap con l’attrice. Questo avvicinamento avviene in concomitanza con il televoto che questa sera decreterà il destino dei concorrenti....

Né lui né ilfallito Clifford sono in grado di pagare le spese per le sue cure. In un ...pubblicazione del manoscritto vengono acquistati da un prestigioso editore e Monk riceve il più...

Grande Fratello, panico nella casa: «È successo una cosa grossa, c'entra Heidi Baci» leggo.it

Luca Argentero confessa dopo 20 anni la verità sul provino del GF. Il trampolino di lancio dell’attore fu il Grande Fratello che lo fece conoscere a milioni di persone. Lui ha saputo far rendere al ...Stasera 30 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Stasera, 30 ottobre 2023, il Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 ...