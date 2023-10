“Grande fratello” | cosa si scopre su Beatrice | malumore generale nella casa

(Di lunedì 30 ottobre 2023) News TV. Puntata attesissima quella di questa sera del. Scopriremo chi traLuzzi, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares e Valentina Modini abbandonerà la. Inoltre si farà luce sul nuovo rapporto che si è istaurato trae Massimiliano, e sempre occhi puntati sull’attrice di Vivere che, dopo la rottura con Giuseppe deve fare i conti con il resto della, in particolare con la chef Rosy Chin, con la quale è scoppiata una lite intorno a Vittorio Menozzi. Leggi anche: “”, si scalda il clima: chi sta per arrivare Leggi anche: Colpo di scena sual “GF”: la reazione di Varrese Lite tra Rosy e ...

Colpo di scena al: dopo settimane segnate dalla tensione, tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sarebbe scattata la tregua, e forse qualcosa in più. L'attore ha infatti ammesso di 'essergli scattato ...

Grande Fratello, chi sarà eliminato tra Massimiliano, Beatrice, Valentina, Grecia e Giuseppe Ecco cosa dicono i ... ComingSoon.it

(Grande Fratello) Se è incerto che ci fosse davvero interesse romantico tra l’attrice 52enne e il poco più che trentenne calabrese, quello che sembra certo è che il futuro, per loro, non esiste.Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si stanno davvero avvicinando o è solo strategia Alex Schwazer abbandonerà il gioco Stasera si preannuncia una puntata ricca di sorprese per il Grande fratello ...