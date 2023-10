Grande Fratello | anticipazioni puntata 30 ottobre | chi sarà eliminato dalla casa?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilsi prepara a un altro importante appuntamento con eliminazione. Chi dovrà lasciare lapiù spiata d’Italia? Ilè pronto per una nuovadove verranno a galla ulteriori dinamiche dellapiù spiata d’Italia. La soluzione ibrida (inquilini vip più colleghi di reality nip) funziona e piace ai telespettatori che non vedono l’ora di capire cosa li aspetta. Intanto la curiosità per quel che riguarda le eliminazioni reiterate prosegue. Anche perché i rapporti nella, in talune situazioni, sembrano essere ormai logori. Non se la passa benissimo Giulia Luzzi. L’attrice non è per nulla amata da alcuni concorrenti. In special modo con Varrese le cose sembrano non andare: poli opposti che finiscono per non ...