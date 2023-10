Grande Fratello 2023 | vola un aereo per Heidi Baci | la reazione di Massimiliano Varrese e degli inquilini

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A distanza di due settimane dal suo abbandono,ha ricevuto una sorpresa dai fans: unha sorto la casa delcon uno striscione per lei. E ciò non è piaciuto a, la cuiè stata tutto un programma, ma anche Fiordaliso e Ciro Petrone, hanno reagito in modo strano, perdendo ogni convinzione sul parere del pubblico esterno. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda.: l’perGià negli ultimi giorni prima dell’abbandono didal...