Grande Fratello 2023 | Greta e Perla diventano concorrenti? Arriva la risposta delle due

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’entrata di Mirko Brunetti nella casa delha riacceso il triangolo già visto nell’ultima edizione di Temptation Island e da diversi appuntamenti il tema è caldo, soprattutto dopo cheRossetti eVatiero hanno avuto modo di avere confronti e lanciare frecciatine a distanza all’attuale gieffino. Alfonso Signorini vuole battere il ferro finché è caldo e per tale ragione avrebbe proposto alle due ragazze la possibilità di diventareufficiali.: Alfonso Signorini punta su Temptation Island Nel villaggio di Temptation Island, i telespettatori hanno visto Mirko Brunetti lasciareVatiero per iniziare la frequentazione con la tentatrice ...

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il. Questa sera, 30 ottobre, a partire dalle ore 21.25, il via alla 15esima puntata della 23esima edizione del "papà" di tutti i reality. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più ...

Poi la fiction Carabinieri, nonostante non sapesse recitare: “Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che ...Da piccolo Luca Argentero era un po' un nerd. Un imbranato. Un ragazzo un po' in carne e con un taglio di capelli da "bravo ragazzo". Poi la trasformazione. «Poi, ...