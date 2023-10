Grande Fratello 2023-2024 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 30 ottobre

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023)– Chi èal termine della puntata delin onda, lunedì 30, su Canale 5? In nomination c’erano Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi. A dover lasciare la Casa è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Come si vota Ma come si vota per i concorrenti del? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset ...