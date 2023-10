GP Messico | F1 | Verstappen solito copione vincente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Colpi di scena su colpi di scena al gran premio di Città delche si sono susseguiti fin dalla prima curva. Pronti via e contatto tra Perez e Leclerc, più per colpa del messicano che del monegasco, che partiva davanti. Di fatto però il pilota della Red Bull ha visto concludersi lì la sua gara, mentre il ferrarista ha visto danneggiarsi la propria macchina, ma non in modo tale da dover uscire. Contatto pesante perché in seguito ha favorito il sorpasso di, che poi non ha più mollato la vetta, chiudendo con l’ennesimo trionfo di questa stagione. Dopo 34 giri poi è arrivata una bandiera rossa per un errore Magnussen, andato a muro. Secondo posto invece per Lewis Hamilton, mentre al terzo posto ha chiuso Leclerc. Sainz, dopo una lunga battaglia con Russell si ritrova dietro Norris e chiude invece ai piedi del podio. Ecco dunque come è ...