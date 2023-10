Gp Messico 2023 | Verstappen vince davanti a Hamilton e Leclerc

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il campione del mondo Maxil Gp dele aggiorna le sue incredibili statistiche. Sono 51 i successi in carriera (eguagliato Alain Prost), 16 in questa trionfale stagione. L'olandese della Red Bull precede l'inglese della Mercedes Lewise le due Ferrari con il monegasco Charlesa completare il podio e lo spagnolo Carlos Sainz quarto. Quinto posto per la McLaren dell'inglese Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e l'australiano dell'Alpha Tauri Daniel Ricciardo. A completare la top ten l'australiano della McLaren Oscar Piastri, l'inglese della Williams Alexander Albon e il francese dell'Alpine Esteban Ocon. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

