Gp del Messico | Verstappen conquista l’ennesimo trionfo Leclerc è terzo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Città del– Il campione del mondo Maxvince il Gp dele aggiorna le sue incredibili statistiche. Sono 51 i successi in carriera (eguagliato Alain Prost), 16 in questa trionfale stagione. L'olandese della Red Bull precede l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton e le due Ferrari con il monegasco Charlesa completare il podio e lo spagnolo Carlos Sainz quarto. Quinto posto per la McLaren dell'inglese Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e l'australiano dell'Alpha Tauri Daniel Ricciardo. A completare la top ten l'australiano della McLaren Oscar Piastri, l'inglese della Williams Alexander Albon e il francese dell'Alpine Esteban Ocon. (Adnkronos)