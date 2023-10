Gli studenti dell’Isiss “G B Novelli” di Marcianise protagonisti alla Flik Flok

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023). Grande successo per la XX edizione della, tenutasi sabato 28 e domenica 29 ottobre in Piazza Carlo di Borbone a Caserta. La manifestazione, organizzata dBrigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta in collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera, il Comune di Caserta, la Reggia ed altri Enti e associazioni pubbliche e private, nonché con il sostegno di varie Istituzioni Scolastiche della Provincia, tra cui l’ISISS “G.B.” di, ha visto infatti la partecipazione di migliaia di persone trae famiglie, rivelandosi un momento di fondamentale importanza per la condivisione di valori basilari quali il rispetto per l’altro e la coesione sociale, da rinsaldare soprattutto attraverso la pratica dell’attività ...