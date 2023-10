... dai piani nobili insù, oinfluenzatori come Fedez e Zerocalcare che attirano le giovani ...sede si sta impegnando a livello diplomatico su pressione degli Washington per la questione degli-...

Gli ostaggi di Hamas e i 6 mila detenuti: chi c’è nelle carceri israeliane Corriere della Sera

Le famiglie degli ostaggi a Netanyahu: “Scambi gli ostaggi con i detenuti palestinesi” Il Fatto Quotidiano

Una lunga tavola vuota apparecchiata per 230 ospiti e' stata allestita ieri, 29 ottobre, a Ginevra, in Place des Nations, davanti alla sede ..."A Gaza, in particolare - ha affermato -, si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi". Quindi ...